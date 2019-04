Napoli, babygang scatenate: ecco la mappa della paura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Aprile 2019, 07:30

Escono di casa quando è già buio e si radunano a gruppi di cinque-dieci persone. Spesso non hanno ancora 18 anni, ma portano addosso già il coltello. Sono almeno cinque le destinazioni più battute dalle baby gang napoletane nei giorni della movida, e i raduni vengono puntualmente accompagnati da appuntamenti lanciati sui social o nei gruppi più o meno segreti delle chat. Inutile dire che in testa alle destinazioni preferite dal «branco» c'è la zona dei baretti di Chiaia, ma - a ben guardare - l'operazione del controllo del territorio cittadino nei fine settimana diventa un complicato rebus, poiché per prevedere dove e quando potranno esplodere liti e risse servirebbe un veggente.