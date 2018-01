Napoli, in fuga la babygang a spasso nella villa comunale con un coltello e un tirapugni

Domenica 28 Gennaio 2018, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 15:32

Controlli della polizia locale di Napoli, in particolare delle unità operativa polizia investigativa centrale e tutela emergenze sociali e minori, coordinate dai capitani De Martino e Cortese, nelle zone della movida e nella zona collinare della città.Nella Villa Comunale è stato sorpreso un gruppo composto da una decina di ragazzi, tutti di giovanissima età, che alla vista degli agenti sono fuggiti abbandonando un coltello con una lama di 10 centimetri e un tirapugni, entrambi sottoposti sequestrati. Nella zona «Baretti» gli agenti hanno anche multato 18 parcheggiatori abusivi e sequestrato 270 euro, ritenuti frutto dell'attività illecita.Le attività di controllo dell'unità operativa tutela emergenze sociali e minori hanno interessato il Vomero, soprattutto nelle immediate vicinanze delle stazioni della metropolitana (piazza Medaglie D' Oro, piazza Vanvitelli ma anche nell'area pedonale Scarlatti/Giordano, piazza degli Artisti ecc.). Sono stati controllati 27 minori e quattro stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti (marijuana e hashish): gli agenti hanno contattato i genitori a cui i ragazzi sono stati successivamente affidati. Tutti i genitori hanno espresso il proprio compiacimento per l'attività svolta, ringraziando gli agenti per il loro operato e per averli informati circa la condotta dei figli.