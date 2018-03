Aggressione ai ragazzi di periferia: sgominata la babygang del Vomero che puniva i forestieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 25 Marzo 2018, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 09:02

Una cosa i commercianti della zona l'avevano detta fin da subito: «È una banda. Li vediamo seminare il terrore da tempo». Quando il 9 dicembre scorso in via Scarlatti un ragazzo di quindici anni venne accoltellato al petto, la polidel branco, pronta a stanare i criminali che senza nessun motivo si erano avventati sul ragazzino riducendolo in fin di vita. Due mesi prima c'era stato un episodio di aggressione e spuntarono i coltelli, e il copione era molto simile, poco dopo ancora un attacco con le lame che prendono la coscia di un ragazzino. Il copione era sempre molto simile: un gruppo nutrito di giovani con i cappucci delle felpe alzati e gli scaldacollo per coprire il volto, si accanivano contro altri gruppi di coetanei nei pressi del Mc Donald's per poi sentenziare: «Da qui ve ne dovete andare».Cinque di loro sono stati individuati, di cui quattro minorenni. Vivono in zona, nella parte alta di Salvator Rosa e Conte della Cerra, qualcuno ai Colli Aminei e uno a poche centinaia di metri da via Scarlatti, dove seminavano terrore. Giovani appartenenti a famiglie problematiche dove non c'era turbamento se restavano fuori casa fino alle tre di notte. Come i tanti che sfrecciano con gli scooter fino alle prime luci dell'alba soprattuto in via Paisiello e via Rossini, fagocitati da locali aperti «all night long» che smistano shottini a un euro senza chiedere documenti alle facce imberbi che si trovano di fronte. Il gruppetto individuato dalle forze dell'ordine è del tutto simile ad altri, che i residenti segnalano ai comitati cittadini e immortalano in video tanto eloquenti quanto tragici, mentre urlano e minacciano in strada chi osa guardarli, oppure come l'ultimo, mentre sniffano cocaina sul palmo della mano o consumano altre droghe in strada, alla pubblica mercé incuranti di chi li circonda.