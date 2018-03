La babygang delle chat whatsapp: raid sventato, fermati 19 giovanissimi in Circum

Giovedì 22 Marzo 2018, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 19:41

Si erano dati appuntamento alla stazione Circum di San Giorgio a Cremano con l'intento di compiere atti criminali a Sant'Anatasia ma sono stati scoperti e bloccati dalla polizia municipale. Gli agenti agli ordini del comandante Gabriele Ruppi hanno fermato 19 ragazzi tutti minorenni, trovati in possesso di due coltelli a serramanico, due tirapugni, manganelli, una spranga, una mazza da baseball e perfino una fiocina modificata a cinque punte. Sono tutti di Napoli Est, tra Barra e Ponticelli.Ad avvisare la municipale sono stati dei passanti che nei pressi della stazione hanno notato un folto gruppo di giovani che si intrattenevano con atteggiamenti sospetti, brandendo armi, e alcuni di loro con il volto coperto da passamontagna. Gli agenti in servizio sono riusciti a bloccare tutti e 19 i componenti della banda criminale, portati al comando di via Galdieri, dove sono stati interrogati fino a crollare, rivelando le loro intenzioni: compiere un raid criminale contro una banda di giovani, residenti a Sant'Anastasia, dove sarebbero arrivati con un treno Eav.Dagli interrogatori è emerso anche che utilizzavano un gruppo wathsapp chiamato «E Sidat» per organizzare i raid armati. Sul gruppo concordavano i luoghi di incontro, i territori e i coetanei presi di mira e le armi da utilizzare. Armi che nell'operazione di ieri sono state tutte sequestrate. A seguito di perquisizioni domiciliari, a casa di uno dei componenti della gang, a Ponticelli, sono state anche ritrovate due pistole semiautomatiche, tre coltelli e uno sfollagente.«Non avremo tregua finché i giovani delinquenti non saranno sradicati dal nostro territorio - afferma il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno - Quello delle babygang è un fenomeno grave e diffuso, tanto da colpire anche territori come il nostro che, come nel caso di ieri, è stato scelto da questi delinquenti in erba come luogo d'incontro per poi spostarsi e compiere reati altrove. L'operazione sicurezza sta dando i suoi frutti grazie alle attività interforze. I criminali qui non hanno vita facile - continua il primo cittadino - e su questo fronte proseguiremo senza sosta, fino a quando non comprenderanno che a San Giorgio a Cremano non si delinque e che lo Stato è più forte della criminalità organizzata».«Di sicuro il contesto sociale è quello di un disagio che in tanti conoscono - conclude l'assessore alla Sicurezza, Ciro Sarno - la risposta a questo fenomeno è un lavoro di sinergia tra istituzioni e Forze dell'Ordine che ringraziamo per il grande impegno che profondono ogni giorno. In particolare ringrazio la Polizia Municipale che è intervenuta tempestivamente bloccando i 19 giovani coinvolti. È la seconda operazione in poche settimane che attesta l'impegno contro le babygang».