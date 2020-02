lancio di tortellini nella Casina Vanvitelliana: sposi bolognesi multati a Bacoli

Avevano scelto di celebrare il loro matrimonio in provincia di Napoli, in una location affascinante come la Casina Vanvitelliana, il sito monumentale del Fusaro a Bacoli. Ma il rientro a casa per due sposi bolognesi sarà molto amaro. Infatti, saranno raggiunti da un verbale proveniente proprio dal comune flegreo, dove la coppia e i loro ospiti hanno lasciato un tappeto di tortellini all’ingresso dell’edificio borbonico, seguendo la tradizione emiliana che prevede il lancio della pasta ripiena simbolo della regione dell’Italia settentrionale.

L’episodio, avvenuto domenica, è stato raccontato dallo stesso sindaco di Bacoli: «Buona vita ai civilissimi sposi bolognesi che, dopo aver celebrato il proprio matrimonio alla Casina Vanvitelliana, hanno lasciato questo spettacolo indecoroso – ha scritto Josi Della Ragione sulla sua pagina Facebook, allegando anche le foto –. Come se il Real Casino Borbonico fosse il loro porcile. Con tortellini lanciati sul basolato d’ingresso, e non raccolti». E prosegue: «Fatto ancora più grave se si considera che oggi, con la prima “Domenica gratis al museo”, il Sito Monumentale del Fusaro è visitato da un fiume ininterrotto di turisti (alle 13:00, si è già superata quota 1000 ingressi). Saranno multati, con la sanzione massima: che spediremo direttamente in Emilia Romagna». Poi conclude ironico: «Ah, dimenticavo. Oltre al pagamento del verbale, attendiamo anche la bomboniera».



Ultimo aggiornamento: 14:03

