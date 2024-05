Napoli, a Bagnoli stesa di camorra: spari nelle finestre di un'abitazione

Far west a Bagnoli. Stesa nella notte con colpi sparati ad altezza d’uomo e nelle finestre di un'abitazione. Intorno alle due sconosciuti hanno seminato il panico esplodendo una decina di colpi di pistola in via Ascanio, dove appena una settimana fa due 15enni sono stati accoltellati durante una serata danzante per liceali in un locale.

Anche il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli è intervenuto sul posto allertato dai residenti terrorizzati e preoccupati, tra cui la zia di uno dei due 15enni accoltellati. «Dire che la situazione è diventa esplosiva è un eufemismo - commenta Borrelli - Qui sembra il Far West.

Quei pazzi criminali hanno sparato ad altezza d’uomo e solo per puro caso nessuno è stato colpito. Ma si può sempre fare affidamento sulla fortuna? Il nostro territorio è sotto attaccato, la criminalità sta avendo la meglio mentre lo Stato sta facendo troppo poco per tutelare i cittadini. Sono cose che si vedono solo nei quartieri poveri del Sud America. Vogliamo sicurezza.”- queste le parole di Borrelli».