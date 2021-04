Napoli, per Bagnolifutura cade l'accusa di bancarotta fraudolenta: assolti tutti gli ex manager

Nata con un passivo di 42 milioni di euro, con un’esposizione debitoria cresciuta nel corso dei suoi dodici anni di vita, fino ad approdare a un dato di fatto: la prospettiva di vendere i suoli di volta in volta bonificati, per restituire al versante occidentale di Napoli una nuova vita e per dare slancio all’intero mercato immobiliare della zona, è rimasta tale. Prospettiva rimasta “aleatoria”, nulla più. Ed è questa la conclusione che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati