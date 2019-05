Napoli, ai Baretti spuntano i video del «ballo armato»: pistole e maschere di Anonymous

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 6 Maggio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ballano, si divertono, saltano a ritmo di musica, attorno a un tavolino dove probabilmente c'è una torta o qualche bottiglia di champagne. Solo che non è una scena che mette allegria, di quelle che ti danno buon umore, su cui magari metti un like se ti piace smanettare sui social. No, è una scena da brividi: i cinque protagonisti del video, quelli che saltano e ballano, hanno il volto nascosto da una maschera (modello anonymus) e impugnano un'arma. Una pistola ciascuno, un'arma in pugno per ogni ballerino, in un filmato che finisce spedito in un'inchiesta penale. Già, perché quei frame dei ragazzi che ballano in circolo, che saltano, che si divertono a inscenare una sorta di danza della morte, sono al centro del provvedimento di arresto a carico di Ciro Diano, il 18enne arrestato lo scorso 13 aprile grazie a un servizio di intelligence della Mobile, nella zona dei baretti di Chiaia, perché trovato in possesso di una pistola con i colpi in canna. Movida e paura, c'è una svolta sotto il profilo investigativo, come emerge dagli atti depositati in questi giorni dal pm Domenico Musto dinanzi al Tribunale del Riesame.