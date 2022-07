Napoli, bambina di 12 anni sfregiata in viso: operata nella notte, si indaga sul fidanzatino

Sfregiata. Una bambina di 12 anni con una ferita profonda al volto, provocata molto probabilmente da un'arma da taglio, è stata soccorsa la notte scorsa, intorno alle 1,30, dai medici dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli. Operata e trasferita al Santobono, la prognosi è di 30 giorni, ma il danno al viso è purtroppo permanente. A indagare i carabinieri con l'obiettivo di chiarire la dinamica di quanto accaduto.

APPROFONDIMENTI ITALIA Napoli, voragine in via Posillipo LE INDAGINI Irregolarità fiscali nella casa di riposo, incassi non... IL CASO Piazza Garibaldi, lancio di sassi ​e bottiglie sui passanti

Le indagini stanno conducendo alla vita sentimentale della 12enne. La ragazzina ha un fidanzato, anch'egli minorenne, e il ferimento, questa una delle ipotesi al momento al vaglio degli investigatori, potrebbe essere avvenuto in uno scatto di gelosia da parte del giovane. La 12enne, che è stata curata al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, è stata poi trasferita all'ospedale pediatrico Santobono e poi è stata dimessa con 30 giorni di prognosi, ha riportato un danno permanente al viso. In futuro la vittima sarà sottoposta a nuove visite e forse ad interventi di chirurgia plastica per tentare di ridurre il danno.