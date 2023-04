«Il pubblico ministero ha stabilito che si è trattato solo di una tragica fatalità e, dunque, mia figlia non ha diritto a nulla, manco un centesimo di risarcimento. Nessun responsabile, quindi. Anzi, sembra quasi che la colpa sia stata nostra: dovevamo essere più attenti, vigilare meglio. Abbiamo già fatto ricorso ovviamente, speriamo di avere giustizia prima o poi, ma per adesso dobbiamo arrangiarci così».



Andreina è la mamma di Angela, 7 anni, la bimba che esattamente un anno fa perse una gamba sotto il peso di un pezzo di marmo venuto giù dall’insegna di un ristorante sulla collina di Posillipo. Si festeggiava la prima comunione della cugina, Angela giocava con un palloncino insieme con un gruppetto di bambine come lei, poi la tragedia sotto gli occhi di decine di parenti seduti intorno ai tavoli da pranzo: «La nostra vita, quella di tutti noi, è cambiata in una manciata di secondi. Un minuto prima guardavo mia figlia, spensierata, che rideva e ballava con le amiche, un minuto dopo era a terra, svenuta, senza più una gamba».

Dodici mesi d’inferno, quelli appena trascorsi, cinque interventi chirurgici, attese, burocrazia, riabilitazione, trasferte da Napoli a Palermo dove ora la bambina è affidata a un team di professionisti altamente specializzati: «Qui a Napoli Angela ha avuto un sacco di problemi anche dal punto di vista chirurgico, hanno sbagliato un paio di interventi rendendo ancora più complicata l’applicazione della protesi. Siamo finiti in Sicilia dove - spiega meglio Andreina - sembra che stia andando tutto abbastanza bene».

La protesi, dunque. «Certo, la protesi, è questo il grande problema, oltre all’amarezza per quella sentenza. L’intervento sbagliato lo stiamo pagando caro e amaro. Inutile scendere in dettagli chirurgici ma l’errore in sala operatoria, durante l’amputazione, ha fatto sì che per Angela la protesi base, e cioè quella prevista dal sistema sanitario nazionale, non vada più bene. Vale a dire che deve utilizzarne una “speciale” a prezzi da capogiro». Non solo. L’età della bimba non aiuta: «Ogni volta che cresce dobbiamo cambiarla: in un anno va sostituita almeno un paio di volte. Abbiamo calcolato che fino ai diciotto anni ce ne vorranno circa trenta». Inutile girarci intorno: la famiglia di Angela non sarà mai in grado di acquistare anche solo una di quelle protesti: «Figuriamoci. Qui si parla di centinana di migliaia di euro, dove li prendiamo? Impossibile. La condizione di mia figlia richiede un’assistenza totale, dal punto di vista medico e psicologico. In questo anno drammatico abbiamo dato fondo a ogni risparmio. Speravamo nel risarcimento per restituire almeno un po’ di felicità a nostra figlia». Da qui la necessità di mettere in moto la macchina della solidarietà nel tentativo di recuperare il danaro che serve per comprare almeno una protesi.



Il primo a scendere in campo è stato l’assessore alle Politiche sociali del Comune, Luca Trapanese, che ha organizzato una raccolta fondi raccontando la sua storia: «Amava molto danzare e nuotare, la piccola Angela, purtroppo - scrive l’assessore - ha diritto solo alla protesi standard che le consente di camminare. Le altre sono costosissime e inaccessibili». Non solo Trapanese. Questa mattina Andreina incontrerà anche Anna Di Biase, volontaria napoletana, che con la sua “Spa”, la “Società per Amore”, non si tira mai indietro quando si tratta di aiutare chi vive una condizione di difficoltà: dalle mense per i poveri all’assistenza nelle case famiglia la “Spa” è in prima linea. «Siamo pronti a fare la nostra parte grazie ai benefattori che ci mettono in condizione di aiutare chi ha bisogno. - dice Anna Di Biase - Speriamo di farcela anche stavolta».