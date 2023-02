Napoli, bambina di un anno trasportata in aereo dall'ospedale Santobono a Genova

Una bambina di un anno, ricoverata presso l'ospedale Santobono, è stata trasportata d'urgenza da Napoli a Genova a bordo di un velivolo Falcon 50 del 31esimo Stormo dell'aeronautica militare.

La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure d'urgenza, è pervenuta dalla prefettura di Genova alla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea. La bambina, seguita dall'equipe medica precedentemente prelevata dall'ospedale Gaslini di Genova, è stata imbarcata a bordo del velivolo militare, per decollare alle 4 dall'aeroporto di Napoli dove era ricoverata. Dopo un'ora di volo, l'aereo militare ha raggiunto l'aeroporto internazionale Cristoforo Colombo di Genova dove la piccolina è stata trasferita in ambulanza per il successivo ricovero presso l'ospedale Gaslini. Successivamente il velivolo è poi tornato all'aeroporto di Ciampino, dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.