Video choc a Napoli: bimbi con le pistole, denunciato il padre

Mette tra le mani dei suoi figlioletti una pistola scacciacani e li educa a sparare. Quando la fantasia supera i confini della realtà, allora - statene pur certi - vi trovate a Napoli. Non bastava la vicenda della adolescente impellicciata che nel cuore della notte di San Silvestro, tra la folla di via Toledo, ha esploso colpi al cielo con una pistola scenica: ieri sui profili Facebook di due napoletani sono stati pubblicati due video agghiaccianti. Nel primo, un papà esorta i propri bambini a sparare all'impazzata dalla finestra di casa con la scacciacani; nel secondo un ragazzo si esalta facendo fuoco con un'arma mentre impazzano i festeggiamenti di Capodanno dedicando quei proiettili «alla faccia dei pentiti». Due scene che la dicono lunga sul senso civico e di responsabilità di molti, troppi concittadini.

LA DENUNCIA

A denunciare entrambi i casi è stato, ancora una volta, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Ma procediamo con ordine. Nel primo filmato qualcuno, all'interno di un appartamento, riprende con il telefonino tre bimbetti che il papà ha disposto rigorosamente in fila indiana. «Spara, a papà, spara!», dice a quello che appare il primogenito (da quel che appare i bimbi avranno tra i cinque e gli otto-nove anni). Cominciano a partire i primi colpi, poi tocca al secondo e - infine - al più piccino che a malapena riesce a impugnare la pistola e così, dopo aver premuto il grilletto, a stento riesce a non farsi sfuggire di mano l'arma per il forte rinculo. Immagini che non vorremmo mai vedere: e che hanno indotto Borrelli a inviare una denuncia alla Procura della Repubblica dei minori, affinché quel genitore venga identificato perché si valutino anche i profili penali della condotta, olt3re a quelli relativi alla potestà genitoriale. Da segnalare che l'uomo ieri ha contattato il consigliere regionale: «Lei ha impropriamente utilizzato un video privato - queste la sua incredibile giustificazione - io ho dato ai miei bambini quella pistola perché loro, da grandi, vogliono fare i poliziotti...».

MALEDETTI PENTITI

E dai confini della realtà sembra essere uscito anche il secondo video ripreso da Borrelli: quello che mostra le gesta di un giovane invasato mentre dal terrazzo di casa - allo scoccare del 31 dicembre - svuota due interi caricatori di un'arma (in questo caso, a dire il vero, non si riesce bene a capire se vera o scenica) insultando i collaboratori di giustizia e dedicando loro quei proiettili. Il delirante Capodanno dello sparatore che ha tanto di profilo Facebook dura ben due minuti. «Stiamo facendo identificare tutti coloro che hanno svolto i festeggiamenti del Capodanno facendo esplodere dei colpi di armi da fuoco - dichiara Borrelli - Una volta identificati i soggetti si capirà se le pistole erano vere o meno e se si tratta di pregiudicati o peggio di gente che sta scontando pene agli arresti domiciliari. Si tratta di una consuetudine malsana, criminale e pericolosa, e per questo va fermata con la massima durezza. Per il soggetto che spara urlando alla faccia dei pentiti, la cosa è semmai anche più grave: potrebbe trattarsi di un avvertimento mafioso e come tale va trattato anche dalla magistratura».

IN MANETTE

Gli allarmi (e non certo allarmismi) che si vanno ripetendo sulla diffusione delle armi in possesso di giovani e giovanissimi appaiono ancor più fondati alla luce di un altro gravissimo episodio accaduto sempre a Capodanno. Gli agenti della Questura in servizio nel centro storico hanno notato uno scooter ad alta velocità proprio nel momento in cui la Centrale operativa aveva segnalato la presenza in zona di due persone armate. E quando hanno provato a fermare i due ragazzi, uno dei due, pur di fuggire, ha puntato la pistola contro i poliziotti del commissario Montecalvario. Dopo una colluttazione, i poliziotti sono riusciti comunque a bloccarli e li hanno trovati in possesso di un revolver con matricola abrasa e 16 cartucce calibro 38. I due, Simeone Montanino e Giovanni Antuoni, di 20 e 19 anni, napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione abusiva di arma clandestina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

