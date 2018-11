Napoli, bambini rom costretti a mendicare nella Circumvesuviana

Giovedì 29 Novembre 2018, 15:45

Scene di infanzia negata all'interno della stazione della circumvesuviana "Garibaldi", dove ogni giorno decine di bambini di etnia rom sono costretti da genitori-aguzzini a mendicare. Esposti al freddo invernale, alla pioggia e all'umidità i piccoli nomadi rappresentano l'ultimo stadio di un sistema economico - quello in vigore in alcuni campi rom - che si basa sullo sfruttamento dei più deboli, a partire proprio da anziani e bambini. Il "lavoro" dei questuanti è, infatti, organizzato fin nei minimi dettagli. Arrivano intorno alle sette del mattino - attraversando i binari senza passare attraverso i tornelli presidiati dagli uomini della vigilanza - e stazionano sulle banchine per 8-10 ore al giorno. Anche i bambini in fasce non sono esenti dai turni di lavoro. A destare impressione e preoccupazione sono proprio i passeggini che contengono bambini poco più che neonati esposti per ore e ore ai fumi di scarico dei sistemi frenanti della circumvesuviana, al fumo di sigaretta e alle gelide correnti invernali.Gli addetti alla sicurezza della stazione Garibaldi sembrano essere ormai rassegnati ad una presenza, quella dei giovanissimi nomadi, che sembra essere impossibile da debellare. Appena la security interviente per sgomberare dalle scale e dalle banchine i rom questi si allontanano per poi ritornare praticamente indisturbati dopo pochi minuti. Una tematica così ricorrente che sembra ormai aver perso qualsiasi interesse nell'opinione pubblica. Vedere bambini di 4-5 anni costretti a mendicare qualche spicciolo anzichè andare a scuola è ormai cosa frequente e chi avrebbe il dovere di tutelare i diritti dell'infanzia spesso non ha alcuna "arma" per intervenire. Può infatti capitare che i bambini vittima di abusi vengano riaffidati, dopo essere stati fermati, agli stessi genitori che li lasciano in strada esposti alle intemperie. Il sistema economico all'interno del quale tutti - tranne ovviamente i "capi" - devono dare il loro contributo può arrivare a fruttare anche migliaia di euro al giorno e "varia" in base alle fasce d'età. I bambini sotto i 5 anni vengono utilizzati come mezzo per impietosire i passanti e sono quasi sempre accompagnati da un adulto che si tiene a debita distanza e interviene solo in casi di necessità, magari quando qualche cittadino tenta di rivolgersi alle forze dell'ordine. Dai 10 ai 15 anni ai bambini vengono imposti diktat che impongono di non riportare a casa meno di 10-15 euro al giorno. In caso contrario scattano punizioni corporali e digiuni forzati.«Si tratta di un tema estremamente difficile da gestire - ha commentato il presidente di Eav Umberto de Gregorio - che va affrontato con rigore e umanità. I bambini che spesso troviamo all'interno delle stazioni e che aggirano ogni controllo da parte degli addetti, sono quasi sempre gli stessi che troviamo anche all'esterno delle stazioni. Quando si ha a che fare con bambini - prosegue il numero uno di Eav - è necessario prestare la massima attenzione possibile e, da questo punto di vista, ci auguriamo maggiore attenzione anche da parte degli assistenti sociali dal momento che non si tratta di un tema che interessa solo Eav e Circumvesuviana ma che riguarda l'intera città».Il caso della stazione Garibaldi non è un caso isolato. L'unità Tutela Minori della Polizia Municipale riceve a cadenza pressochè quotidiana segnalazioni su casi analoghi che si verificano anche all'interno dei treni della Linea 1 dove si segnala la presenza di giovanissimi suonatori nomadi accompagnati dai genitori tra i vagoni alla ricerca di qualche spicciolo. Anche in questo caso, però, gli uomini del comandante Ciro Esposito ben poco possono di fronte ad un sistema legislativo che andrebbe aggiornato.Risuona come una beffa, intanto, lo spot pubblicitario lanciato dal Garante per i Diritti dell'Infanzia in occasione della giornata mondiale dell'infanzia lo scorso 20 novembre. L'hastag "dirittiInCrescita", infatti, non sembra avere alcun valore per decine di bambini rom a cui l'infanzia viene puntualmente negata nell'indifferenza generale.