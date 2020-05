Napoli, l'appello dei familiari del piccolo Domenico: «Fatelo tornare a casa»

LEGGI ANCHE

«Aiutateci a riportare Domenico a casa». L’appello arriva dai nonni e dagli zii del piccolo di 3 anni che vive in una casa famiglia e da oltre un anno, non ha rapporti con i suoi familiari. Il padre del bimbo,accoltellò nell’agosto del 2018,madre del minore con la quale aveva una relazione. L’uomo, ora in carcere, fu condannato a sette anni di reclusione e da quel momento, il figlioletto venne affidato ai nonni paterni fino a poco più di un anno fa, quando è arrivata la decisione del Tribunale riguardo l’affidamento in casa famiglia. Per il bimbo, originario di Chiaiano, si è mobilitato l’intero quartiere con una raccolta firme arrivata a 5000 sottoscrizioni e una manifestazione pacifica che avrebbe dato vita ad un corteo, annullato a causa dell’emergenza Covid e alla necessità di evitare assembramenti.«La nostra richiesta è di far tornare Domenico tra i suoi congiunti perché ha una vera famiglia che lo ama» spiegai, zio del minore che insieme agli altri parenti ritiene non sia giusto «far pagare a tutti le conseguenze dell’errore commesso dal padre del bambino». L’affidamento del piccolo sarà discusso nuovamente nelle aule di tribunale a luglio, in occasione dell’udienza dinanzi alla Corte d’Appello ed è proprio in vista di questa data, che i nonni e gli zii di Domenico, lanciano un appello e si rivolgono simbolicamente ai giudici.«Con i nonni, il piccolo è cresciuto come un principe con amore e ogni genere di attenzione, testimoniati dalle carte degli assistenti sociali e dalle maestre di scuola- racconta Salvatore- ci è stato detto che i miei genitori seppure donavano più amore del dovuto, erano persone fragili per cui è intervenuto l’affidamento ma chiediamo alla magistratura di rivedere con attenzione il nostro caso, perché sentiamo di aver subito un’ingiustizia». Sulla violenza compiuta dal padre del bambino, i familiari hanno sempre preso pubblicamente le distanze. «Condanniamo il gesto di mio fratello che giustamente deve pagare e sta pagando il suo conto con la giustizia - continua Salvatore - abbiamo sempre mantenuto un buon rapporto con la mamma di Domenico ma non possiamo pagare anche noi per i suoi errori»., figlia di collaboratori di giustizia che all’epoca della violenza aveva 19 anni e che, nel corso delle vicende giudiziarie intervenute, ha perso la potestà genitoriale. «Mio figlio ha una famiglia e i nonni lo hanno sempre trattato con amore, senza fargli mancare nulla- spiega la donna- soffro ogni giorno per la sua mancanza e vorrei che stesse almeno con i suoi veri parenti e la sicurezza che venga amato finché non ci sarà la possibilità che possa tornare con me». «Non abbiamo contatti e notizie del bambino da più di un anno e siamo straziati dal dolore- conclude Lucia, altra zia di Domenico- il nostro è un appello affinché i giudici possano analizzare approfonditamente la situazione, siamo a disposizione per essere monitorati o supportati basta che Domenico possa tornare a casa».In questi mesi, l’appello dei familiari di Domenico ha commosso e stimolato l’intera comunità del quartiere ed anche il parroco della Parrocchia di San Nicola di Bari, a Chiaiano ha scritto una lettera rivolta ai giudici che ritorneranno ad occuparsi del caso. «Vorrei segnalare la situazione di grande sconforto dei nonni- scrive il sacerdote- quello che io e la mia comunità non riusciamo a spiegarci è l’accanimento e la rigidità nell’attuazione di regole che impediscono da più di un anno il ricongiungimento anche se solo per brevi lassi di tempo di Domenico coi suoi congiunti» si legge nella lettera datata 22 maggio 2020. Tra le righe, il parroco specifica che non può essere a conoscenza dei retroscena giudiziari dell’intera vicenda ma confidando «nell’altissimo senso di giustizia» dei suoi interlocutori si chiede «è proprio giusto tagliare ogni radice parentale relazionale di questo bambino con la sua legittima famiglia?». Nel frattempo, il 21 maggio, Domenico ha festeggiato il suo terzo compleanno, nella casa famiglia dove è stato dato in affodamento.