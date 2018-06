Sabato 16 Giugno 2018, 19:51

Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giovanni-Barra sono stati impegnati al ritrovamento di un minore di 6 anni, circa, allontanatosi da casa.L’allarme è stato lanciato dai genitori del bambino, i quali dopo aver notato l’assenza del minore, all’interno della propria abitazione, subito hanno contattato le forze dell’ordine.I poliziotti, subito si sono attivati al fine di organizzare le ricerche e verso le 13.30, anche grazie alla collaborazione della Polizia locale di Portici, hanno ritrovato il bambino in via Pietrarsa ai confini con corso San Giovanni.Dopo un lungo spavento, i genitori hanno potuto riabbracciare il proprio figlio negli uffici del Commissariato, ringraziando i poliziotti per la loro professionalità e abnegazione dimostrata durante l’operazione di ritrovamento.