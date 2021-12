Bambino in arresto cardiaco salvato in classe, la maestra: «Ho pensato ai miei figli, così ho fatto quel messaggio»

Maestra Angela, quando ha capito di aver salvato il piccolo Simone?

«È stato un attimo, come una folgorazione, come quando si accende l'interruttore in una stanza buia e torna la luce. Ha aperto gli occhi e ha pianto, ha ripreso il colorito naturale. Con lui abbiamo pianto anche noi, che qui alla Montale, mi creda, siamo una squadra. Anzi, siamo una famiglia, che oggi si ritrova di fronte ad un'esperienza unica, indimenticabile».

...

