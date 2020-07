Napoli, arrestati imprenditore e commercialista: falso in bilancio e bancarotta fraudolenta

Il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli ha eseguito un provvedimento cautelare emesso gip di Napoli, con cui sono stati disposti gli arresti domiciliari di un imprenditore campano e di un commercialista di Napoli, accusati di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta nell'ambito dell'indagine partita dopo il fallimento della società immobiliare «Campalto Real Estate», avvenuta il 4 gennaio 2019.

In base alla ricostruzione degli investigatori, la «Campalto Real Estate», costituita nel 2007 con sede a Montalcino, aveva come scopo la costruzione e la vendita di immobili nella provincia di Siena, zona costituente il centro degli interessi dell'imprenditore che ha tentato, nel corso degli ultimi anni, di sviluppare progetti ed affari nel settore immobiliare. Nell'estate del 2010, la società iniziava a maturare i primi debiti nei confronti dell'istituto di credito che aveva concesso consistenti finanziamenti nonché nei confronti dell'Erario, per poi versare in un vero e proprio stato di decozione a partire dal luglio 2011.



Secondo la ricostruzione della guardia di finanza, nonostante l'azzeramento del capitale sociale, i due indagati deliberatamente, causando in questo modo un notevole incremento delle posizioni debitorie e delle perdite. Gli indagati si decidevano a sciogliere e porre in liquidazione la società solo nell'ottobre 2018, ovvero a soli tre mesi prima della dichiarazione di fallimento. Veniva poi proposto reclamo presso la Corte d'Appello di Napoli.

In quella sede sono stati prodotti i bilanci degli ultimi tre anni, tutti oggetto di una grave condotta di falsificazione diretta a dimostrare il mancato superamento delle così dette «soglie di fallibilità». Le indagini hanno consentito di riscontrare quanto già rilevato dalla Corte d'Appello di Napoli che aveva rilevato l'assoluta inattendibilità dei bilanci. In sede di perquisizione non è stato rinvenuto l'impianto contabile della società che è stato distrutto o comunque sottratto al fine di evitare la puntuale ricostruzione del patrimonio societario, si legge nella nota della guardia di finanza.

