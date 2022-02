Complesso popolare di via Salluzzo, Napoli. I poliziotti hanno effettuato un controllo in un appartamento dove hanno trovato un uomo e una donna e rinvenuto 4 banconote false in tagli da 50 euro, occultate sotto una cassa da stereo. Il 51enne napoletano con precedenti di polizia e una 45enne di Portici sono stati arrestati per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.