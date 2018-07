Banda del buco colpisce in piazza Carità: rapina in banca, colpo da 15mila euro

Martedì 31 Luglio 2018, 18:14

Banda del buco in azione nel cuore cittadino, in piazza Carità dove un gruppo di malviventi ha rapinato la Banca Popolare di Milano. Il colpo è avvenuto nel primo pomeriggio e la banda di rapinatori si è introdotta nell'istituto di credito attraverso il sottosuolo, occupando i locali e minacciando il personale con delle pistole.Dalle prime testimonianze raccolte sul posto il gruppo di banditi, coperti in volto e attrezzati con tute e stivali, era composto da 6 persone che avrebbero trafugato un bottino di circa 15mila euro. Nessuno dei presenti è stato ferito nonostante la paura e le reazioni dovute all'ansia delle vittime non sono stati necessari interventi di soccorso da parte del 118.L'azione dei banditi è stata repentina ed è durata una manciata di secondi dopo i quali i malviventi sono fuggiti dal buco nel sottosuolo da cui avevano fatto irruzione. Sul posto sono giunte volanti della polizia di stato e caraibinieri.