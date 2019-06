Napoli, la banda del buco colpisce ancora: razzia di preziosi nella gioielleria di via Filangieri

Martedì 11 Giugno 2019, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 10:51

La banda del buco torna in azione a Chiaia ed è la terza volta in una settimana. Questa volta nel mirino dei malviventi è finita la gioielleria Trucchi in piazza Santa Caterina a Chiaia, a pochi passi da piazza dei Martiri, nel salotto di Napoli: il gruppetto di ladri dove è sbucato dal sottosuolo e ha minacciato i dipendenti per fare razzia nel negozio di preziosi. Si sono fatti scudo del proprietario che hanno tenuto in ostaggio per alcuni minuti così da impedire l'ingresso della polizia e poi hanno lanciato dei fumogeni per allontanarsi senza problemi, ostacolando così l'ingresso degli agenti.Quattro i banditi armati entrati in azione, arrivati nella gioielleria dalle fogne. Dopo il colpo - il bottino è ancora da quantificare - i rapinatori si sono allontanati nel sottosuolo anche se uno dei quattro - o forse il palo che attendeva fuori - è stato visto allontanarsi a piedi.Si tratta del terzo colpo in meno di una settimana della banda del buco. Con la stessa tecnica sono stati rapinati prima un istituto bancario in piazza Carità e poi l'ufficio postale in via Pontano.