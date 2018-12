Napoli, colpo grosso della banda del buco: assalto alle Poste, rapina da 90mila euro

Lunedì 3 Dicembre 2018, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 03-12-2018 11:28

Rapina a mano armata stamani all’ufficio postale dell’Arenaccia: una banda formata da quattro malviventi a volto travisato da maschere rigide è entrata da un buco praticato nel pavimento dell’ufficio postale di via Polveriera 3, scavato in comunicazione con le fogne. I malviventi, armati di pistole, asce e spranghe di ferro, hanno fatto razzia dei soldi in contanti in quel momento nella disponibilità di dipendenti e utenti. Per lunghi minuti hanno inoltre puntato le pistole sul volto dei dipendenti in attesa di scardinare le cassette postali. Il bottino delle cassette ammonta a circa 90 mila euro.Quella perpetrata oggi all’ufficio postale dell’Arenaccia è l’ottava rapina subita nell’arco degli ultimi due anni. L’ultima il mese scorso configurata, a differenza di quella di oggi, come una vera e propria aggressione. Decine le volanti di polizia e carabinieri accorse dopo l’allerta lanciata da passanti e dipendenti. Sul posto è intervenuto anche il 118 per i malori registrati tra i dipendenti e gli avventori dell’ufficio postale con crisi ipertensive e frequenza cardiaca altissime per lo choc subito. Otto di essi sono stati trasportati in pronto soccorso. Altri pazienti stanno aspettando una seconda ambulanza.