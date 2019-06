Napoli, la banda del buco colpisce ancora: alle Poste la stessa gang di piazza Carità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 5 Giugno 2019, 07:30

Due rapine in meno di 24 ore e la stessa scena che si ripete come un copione. Un buco sul pavimento, uomini armati e le viscere di Napoli usate come una strategica scacchiera per scappare.Blitz criminali quasi identici, messi a segno lunedì pomeriggio nella banca di Milano in piazza Carità e ieri mattina, nell'ufficio postale in via Pontano, a Chiaia. Su questa coincidenza, che potrebbe rivelarsi tutt'altro che un caso se i criminali fossero riconducibili ad un solo manipolo di rapinatori, si concentrano le indagini degli investigatori ma tutte le ipotesi sono sono valide. Una cosa è certa, quando ieri ad apertura degli uffici di Poste Italiane, i criminali hanno fatto irruzione dal pavimento dell'area back office, si sono mossi con la precisione chirurgica che ha contraddistinto anche il colpo avvenuto poche ore prima.