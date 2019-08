Super kit per i furti in casa, sgominata la banda di georgiani a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 26 Agosto 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano fretta. Sapevano bene di dover approfittare di questi ultimi scampoli di vacanze che ancora trattengono tante famiglie napoletane in ferie. E così, dopo aver scelto il Vomero, si erano dati da fare: con sofisticate chiavi-passepartout avevano già tentato di entrare in due residenze al momento disabitate, in vico Acitillo. Ma Bidzina Amirannashvili e Mikheil Surguladze - georgiani senza fissa dimora in città - sulla loro strada stavolta hanno trovato i carabinieri.