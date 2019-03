Controlli e pattuglie straordinari nel centro cittadino svolti dai carabinieri della compagnia di napoli-centro, del nucleo radiomobile, della compagnia speciale e del reggimento “Campania”. Un 19enne di Porta Capuana e un 17enne, anche lui di Porta Capuana, sono stati arrestati per il furto con strappo di un I-phone x alle 2:30 circa, in via Mezzocannone, in sella a uno scooter hanno scippato lo smartphone a una 18enne di Avellino.



Sono stati notati dai carabinieri e inseguiti per i vicoli del centro storico. Bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso del cellulare e arrestati. Il primo è ai domiciliari, il secondo al centro di prima accoglienza dei colli Aminei.



Dopo un’ora in piazza 7 settembre è stato arrestato per rapina aggravata un 20enne del senegal, in italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Alle 3:30 circa, insieme ad altri complici in via di identificazione, ha percosso un 31enne di Avellino strappandogli dalle mani un i-phone 7plus. La vittima ha reagito e lo ha bloccato grazie all’aiuto di alcuni passanti quindi carabinieri del reggimento “Campania” lo hanno arrestato. L’uomo è stato tradotto in carcere.

Domenica 24 Marzo 2019, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA