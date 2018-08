Sabato 25 Agosto 2018, 21:15

Disarmato, picchiato e messo in fuga. Non si aspettava la reazione della vittima il rapinatore che, intorno alle 19 di oggi, ha preso di mira una coppia di turisti inglesi, marito e moglie, nei pressi di Porta Nolana. L’uomo, pistola in pugno, si è avvicinato ai due e puntando l’arma ha cercato di farsi consegnare telefonini e portafogli. Il turista, però, non si è lasciato intimidire. Anzi, con una rapida reazione ha afferrato la mano del criminale e gli ha fatto cadere la pistola; il giovane è riuscito a divincolarsi ed è scappato velocemente a piedi per sottrarsi agli schiaffi. L’arma è stata recuperata dalla Polizia Scientifica che la sta esaminando, si tratterebbe di una scacciacani, a salve. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che ha raccolto la denuncia, comprensiva della descrizione del rapinatore, e ha avviato le ricerche.