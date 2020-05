Sparatoria a Napoli: 50enne ferito a Barra, è in prognosi riservata

LEGGI ANCHE

Un 50enne napoletano, L. F., è stato soccorso per un colpo d'arma da fuoco che gli ha trafitto un gluteo. L' uomo, pregiudicato residente a Ponticelli, è stato trasportato all'Ospedale del Mare, intorno alle 14 da alcune persone a bordo di un'auto.Il veicolo si è allontanato subito dopo aver lasciato il 50enne all'interno del pronto soccorso dove ha ricevuto le prime cure e successivamente è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia d'Urgenza. Le condizioni di salute dell'uomo, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, sono al vaglio dell'equipe di Chirurgia d'Urgenza che sottoporrà l'uomo ad un intervento per estrarre il proiettile che ha provocato alcuneSecondo quanto riferito dalla vittima, al momento del ferimento l'uomo si trovava sudove sarebbe stato colpito dal proiettile ma la versione dell'uomo è al vaglio della Polizia di Stato che indaga sull'episodio.