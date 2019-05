Armi e permessi falsi: Napoli base logistica dei terroristi algerini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 25 Maggio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Armi e documenti contraffatti. È così che la Campania e soprattutto il capoluogo partenopeo sono finiti da anni sotto la lente d'ingrandimento dell'intelligence. Una base logistica importante per gli jihadisti, con Napoli divenuta centro ideale tra il Nord Africa, il Medio Oriente e i Paesi del nord europeo. È in quel dedalo di strade e vicoli tra il porto e la stazione di piazza Garibaldi, una città dentro la città, in cui si muovono soprattutto algerini e tunisini, alcuni di questi con contatti di buon livello con cellule di Isis e Al Qaeda. Tra centri di culto islamici ufficiali e garage trasformati in moschee, suk all'aperto e negozi etnici, è nel ventre partenopeo che si sono concentrate decine di inchieste legate al terrorismo. Un monitoraggio costante, mai scemato. Anche l'inchiesta della Guardia di Finanza che ieri ha portato all'arresto di una rete formata da sette persone - tra cui un poliziotto dell'ufficio immigrazione di Napoli - era partita proprio seguendo i contatti tra un cittadino algerino e la mente degli attentati di Parigi del 2015. L'organizzazione, grazie a queste complicità, riusciva a procurare agli stranieri permessi di soggiorno e cittadinanze irregolari.