Napoli, la biblioteca diventa “bibblioteca”: il documento del Comune fa il giro del web

Certe volte gli errori di battitura trasformano un documento ufficiale in una fonte d'ironia. E' il caso di questo avviso per la donazione di 657 libri dove la parola biblioteca diventa "bibblioteca". Quei volumi, secondo il Comune di Napoli, sarebbero inutili in una biblioteca, nello specifico, la Giustino Fortunato di Soccavo e dovranno essere donati a chi ne farà richiesta..

Nel documento ufficiale, però, alla riga numero 2 la parola biblioteca viene scritta con due lettere "b". Lo svarione (evidentemente dovuto a un errore di compilazione, perché nelle righe seguenti la biblioteca ritrova la sua forma ufficiale con una sola lettera B) ha fatto il giro del web con un commento praticamente univoco: «Invece di regalarli, provate a leggere quei libri, magari imparerete come si scrive correttamente "biblioteca"».

Implacabile web che non lascia scampo a nessuno...