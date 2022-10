Napoli, in equilibrio sullo scooter ruba due bici: 26enne denunciato

Ha 26 anni e origini ucraine l’uomo denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per furto e ricettazione. Percorreva corso Amedeo di Savoia e ha attirato l’attenzione dei militari per il carico che portava con sé. Con una mano sul manubrio indirizzava lo scooter rubato sul quale sedeva.

Con l’altra stringeva una bici elettrica appena portata via mentre con le gambe tratteneva una seconda bici pieghevole. Anche questa elettrica e rubata. Un’abilità da circense che non gli ha risparmiato una denuncia. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario. Sono in corso verifiche per rintracciare i proprietari delle due bici.