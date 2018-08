Un bidone dei rifiuti speciali per fare da zeppa alla barella, è caos all'ospedale San Giovanni Bosco

Martedì 28 Agosto 2018, 19:01

Un bidone dei rifiuti speciali per reggere lo schienale della barella. È successo all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dove ieri sera, a causa del grande afflusso di utenza nel pronto soccorso, non c'era più disponibiità di lettighe mobili funzionanti e l'unica soluzione per garantire l'assistenza è stata il fai-da-te.Da tempo, all'interno del presidio della Doganella, una parte delle barelle utilizzate risultano malfunzionanti, in altri casi mancano alcuni pezzi o non è stata eseguita manutenzione per cui si registrano difetti nel funzionamento. Questa condizione costringe spesso i sanitari ad arrangiarsi, così com'è accaduto ieri, intorno alle 23.30, quando nell'area della medicheria del pronto soccorso è stato necessario l'utilizzo di un mezzo di fortuna per consentire la posizione eretta di un ammalato che non poteva distendersi.Ieri, dietro lo schienale della barella, è stato posizionato un bidoncino giallo ospedaliero, di quelli destinati alla raccolta dei rifiuti speciali. Il contenitore era vuoto e incastrato al di sotto del lettino mobile, così da conservare il movimento della schienale. La soluzione di fortuna è durata un paio d'ore, dopo le quali si è liberato un lettino «sano» ma la sproporzione tra le postazioni a disposizione e il gran numero di utenti che affollano il pronto soccorso è quasi quotidiana. L'emergenza è aggravata dall'assenza del Triage, il sistema di filtraggio degli accessi che da anni avrebbe dovuto essere attivato e invece il San Giovanni Bosco è l'unico ospedale dell'Asl Napoli 1 dove manca ancora.