Napoli bike festival, città più green ricordando Troisi

Un evento che celebra la passione per la bicicletta, uno slogan che si rifà al film di Massimo Troisi "Ricomincio da tre". La dodicesima edizione del, che si svolgerà il primo e il 2 giugno, è ormai alle porte. Il tema di quest'anno è ", che come detto rievoca la scena in cui Troisi chiede a Lello Arena, mentre lo sta scarrozzando sulla canna della sua bici, di "farsi leggero" per l'appunto. Questo il programma: giovedì primo giugno Bike party a Palazzo Fuga, ex Albergo dei Poveri, dalle 19 alle 24 tra musica, performance, spettacoli, dj set, proiezioni video e mostre; venerdì 2 giugno alle 8.30 raduno per Pedaloper, pedala collettiva e festante con bici, cargo bike, monopattini. In onore della vittoria del Napoli, per chi vuole il dresscode sarà l’azzurro. Alle 12 a Palazzo Fuga tavola rotonda “Napoli Città 30km/h, la strada è di tutte”, dove verrà presentata la proposta di legge “Norme per lo sviluppo delle ‘Città 30’ e l’aumento della sicurezza stradale nei centri abitati“.