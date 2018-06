Biker aggredito nel cuore di Napoli: «Picchiato perché indossava la maglia della Roma»

Sabato 30 Giugno 2018, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 20:00

È stato aggredito all'improvviso mentre era ancora in sella alla sua bici, un biker 42enne originario della Calabria e in trasferta a Napoli per qualche giorno. Il ciclista era fermo su corso Umberto I e si trovava insieme alla sua compagna, anche lei in sella a una bicicletta, quand'è stato preso di mira da una persona sconosciuta che ha cominciato a inveirgli contro e a percuoterlo.La vittima non è riuscita a comprendere il motivo dell'aggressione e neanche cosa volesse dirgli lo sconosciuto e, nonostante il tentativo di difendersi, nella colluttazione ha ricevuto diversi pugni al volto e in testa. Dopo una scarica di colpi e l'avvicinamento di alcuni commercianti che si erano diretti verso il biker sentendone le grida, lo sconosciuto è fuggito.Il 42enne è stato soccorso dagli esercenti che, dopo aver chiamato l'ambulanza, lo hanno invitato a togliersi la maglietta della Roma che indossava dal momento che alcuni astanti avevano sentito l'aggressore gridare qualcosa contro la squadra giallorossa.L'uomo è stato medicato all'ospedale Loreto Mare dove i sanitari gli hanno riscontrato una prognosi di sette giorni per trauma cranico e trauma facciale con ferite lacero contuse che gli sono state suturate. Sulla vicenda è stata allertata la polizia di Stato che ha avviato le indagini per rintracciare l'aggressore.