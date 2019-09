Napoli, lotta senza quartiere ai parcheggiatori abusivi: 46 denunce e un arresto tra luglio e agosto

Lunedì 2 Settembre 2019, 13:58

Non si è fermata nei mesi estivi la lotta alla piaga dei parcheggiatori abusivi da parte della questura di Napoli. Nei mesi di luglio ed agosto l'attività ha consentito di emettere 147 ordini di allontanamento e 36 provvedimenti del questore di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) e di denunciare 46 persone già destinatarie di provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane. Sono state inoltrate 5 proposte di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di soggetti dediti all'attività di parcheggiatore abusivo che, per la reiterata condotta e i precedenti penali, risultano particolarmente pericolosi per la pubblica sicurezza.I poliziotti, inoltre, hanno emesso tre provvedimenti di avviso orale del questore, di cui uno aggravato con prescrizioni, nei confronti di parcheggiatori abusivi già destinatari di Dacur e più volte denunciati per violazione alle disposizioni prescritte dal divieto di accesso. Il 26 luglio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un parcheggiatore abusivo abituale per resistenza a pubblico ufficiale e per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di polizia di Stato che gli imponevano di non stazionare nelle aree circostanti alla Stazione Centrale di Napoli.La questura ricorda che quella del parcheggiatore abusivo è un'attività illegale, e consiglia a tutti gli automobilisti di segnalarla alle forze dell'ordine senza aderire a richieste di denaro non dovuto.