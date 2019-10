Miracolo a Napoli, Ginevra operata al cervello: è sveglia dopo 10 ore in sala operatoria

Si è risvegliata poco fa, dopo il complicato intervento di rimozione di un tumore al cervello, durato 10 ore e cominciato stamattina alle 9.30. Ginevra, la bimba di sette anni di Melito affetta da un astrocitoma pilocitico prechiasmatico, ha superato con successo la complessa e difficile operazione all'Ini di Hannover in Germania, la struttura ospedaliera neurochirurgica all'avanguardia nel mondo.

LEGGI ANCHE Il post del papà su Facebook: «Sei una guerriera, vai e vinci!»

È stato il papà Fabio, commosso e distrutto dalla snervante attesa, a comunicare la notizia. A Melito, era in corso nella chiesa madre una veglia di preghiera, dopo la fiaccolata cominciata alle 18, lungo il percorso nel centro storico attraversato pochi giorni fa dalla statua di Santo Stefano, portato in processione al termine degli annuali festeggiamenti, dedicati al santo patrono della cittadina. Gioia e commozione tra le centinaia di fedeli che affollavano la navata della Santa Maria delle Grazie, per assistere alla funzione religiosa officiata dal parroco, don Italo.

LEGGI ANCHE Il grande cuore di Napoli per Ginevra, 7 anni e un tumore al cervello

Nelle ultime settimane attraverso i social erano stati raccolti 60 mila euro, necessari per l'intervento alla piccola Ginevra. Un tam-tam di solidarietà, che ha coinvolto migliaia di persone anche all'estero. Sabato nel teatro cittadino c'era stato il sold out per uno spettacolo di beneficenza, che ha coinvolto una ventina di artisti.

Ultimo aggiornamento: 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA