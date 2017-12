Choc a Napoli, bimbo di tre anni morto al Santobono: la Procura indaga per omicidio colposo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Dicembre 2017, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 10:16

Hanno acquisito le carte, i documenti clinici riconducibili alla permanenza del piccolo - purtroppo drammaticamente breve - all'interno dello stesso ospedale: al Santobono, dove il bambino è stato visitato due sere fa e dove è ritornato in fin di vita nelle prime ore di ieri mattina. Un caso tutto da approfondire, che ha spinto la Procura di Napoli a delegare indagini di ampio raggio sull'ospedale napoletano, da sempre segnalato come il top delle eccellenze sanitarie del paese. Omicidio colposo è l'accusa ipotizzata dai pm per la morte di Cristian Corso: al momento si procede contro ignoti, anche se è facile pensare che già a partire da questa mattina il quadro delle persone intervenute sarà più chiaro, al punto tale da rendere doverosa l'iscrizione nel registro degli indagati dei singoli professionisti coinvolti. Ma restiamo alla cronaca di una vicenda drammatica, che riguarda la fine di un bambino di soli tre anni: giovedì sera, Cristian è stato accompagnato dai genitori all'ospedale pediatrico Santobono. Proveniva da un comune vesuviano (anche se la famiglia da anni vive a Brescia ed era tornata nel Napoletano per le feste di Natale) e al pronto soccorso è stato ricevuto in codice verde.Non sembrava una situazione grave. Fatto sta che i sanitari hanno riscontrato segni di infiammazione delle vie aree, dolori addominali e diarrea. Nel giro di pochi minuti, il piccolo viene visitato, gli viene praticata un'ecografia: il quadro clinico spinge però i sanitari a non disporre il ricovero del bambino.Al momento della visita all'ospedale Santobono, il piccolo non aveva febbre (che era stata invece riscontrata dai parenti alcune ore prima), quanto basta a spingere i medici a limitarsi a prescrivere alcuni farmaci, oltre a disporre un controllo presso il medico curante nel giro delle successive 24 ore. È così che giovedì sera Cristian viene lasciato andare a casa. Ieri mattina, l'epilogo drammatico. Il bimbo è tornato in ospedale. È giunto nel nosocomio pediatrico dell'area collinare di Napoli, intorno alle sette del mattino, accompagnato dal 118 al pronto soccorso in arresto cardiaco: nonostante le procedure rianimatorie, il bambino alle 7.43 è deceduto.