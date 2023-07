Napoli, case al posto dei container. Ecco le prime immagini

Approvato in via definitiva il progetto di realizzazione del "Nuovo Ecoquartiere a ponticelli" si attende solo il via agli interventi che dovrebbero trasformare l'area degradata e inquinata del campo Bipiani in un luogo colmo di verde e preno di abitazioni, finalmente, accoglienti. Progetti e rendering, che vedete anche in questa pagina, raccontano una svolta epocale per un'area da sempre fortemente degradata.

Gli interventi saranno finanziati dal Pnrr dal quale arriveranno quasi 24 miioni (23.766.451,02 per la precisione) per il nuovo Ecoquartiere mentre per i Giardini e le vcase "Scarpetta" ci sono a disposizione poco più di 36 milioni (36.233.548,98).

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato a maggiooranza dal Consiglio Comunale all'inizio di luglio. Adesso è in corso la parte burocratica della vicenda che porterà all'essegnazione dei lavori e all'apertura del cantiere atteso da decenni.