© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Napoli spenta. Strade buie, cabine distrutte dal maltempo, cavi tranciati durante gli interminabili scavi ai sottoservizi partenopei, impianti elettrici vecchi di cinquant'anni. Non è un periodo affatto semplice per l'illuminazione cittadina. I blackout sono ovunque, le criticità sono sparse a macchia di leopardo su ogni zona della città. Dal Vomero all'Arenella, da Fuorigrotta a Piedigrotta, da Chiaia al centro storico. Ogni via buia ha un problema specifico, ovviamente, ma tra tutte le cause spiccano «le infiltrazioni d'acqua dovute alle bufere e i cantieri», spiega l'assessore. Lo confermano preoccupati anche i presidenti di I e V Municipalità. E, a proposito, ben sei parlamentini partenopei su dieci sono stati coinvolti nei disagi dell'illuminazione delle ultime settimane.La mappa dei disagi dell'ultimo mese non ha risparmiato nessuna zona. Buio ieri in zona piazza Sannazaro-Torretta, dove c'è un guasto «all'interno del cantiere della Linea 6 e si spera di riuscire a iniziare le operazioni nelle prossime ore», spiegano da Palazzo San Giacomo. Via Giordano Bruno, a pochi metri da palazzo Guevara, crollato e ricostruito sulla Riviera, è buia. Se non fosse per le luminarie natalizie sarebbe difficile fare un passo. Diversi lampioni spenti anche in piazza, all'altezza della statua di Giordano Bruno. Poco più in là, in viale Gramsci, i lampioni sono stati spenti per «tutta la seconda metà di dicembre - sospira Alessandro Autore del bar Bentornata Elena - Passare le festività al buio è stato un peccato anche per gli affari. I residenti hanno spesso «paura di sera». La stessa «paura» c'è in centro, tra corso Umberto e piazza Mercato. Se è rientrato il grave guasto alla cabina dei Decumani in zona Università - che nei giorni scorsi ha provocato buio anche a Port'Alba - «in vico Spicoli, vico Barre e viasono mesi che mandiamo invano segnalazioni alla Citelum - dice Ciro Cinquegrana, consigliere della II Municipalità - In zona abitano molti anziani, e sono spaventati. Incredibile che, con il boom turistico, il centro storico venga tralasciato». Festività senza luce anche a Fuorigrotta-Bagnoli a causa di un incendio in un cunicolo, tra viale Giochi del Mediterraneo e via D'Alessandro, e al Vomero, tra via Ribera, via Mascagni e via Longo (situazioni rientrate nelle ultime ore). In centro, tra Port'Alba, Santa Chiara e San Gregorio Armeno, le luminarie natalizie funzionano «a mezzo servizio». Le stelline spente sono più di quelle accese. Grave la situazione in corso Umberto, dove non si contano i lampioni spenti. La statua di Ruggiero Bonghi, appena restaurata, è circondata da sei lampioni tutti bui, come buia è l'adiacente Porta di Massa. Anche in via Cilea, vico Spadaro e via Costantinopoli si trovano lampioni disattivati. I problemi di intermittenza sono dappertutto. «Abbiamo dovuto fare diverse segnalazioni nel mese di dicembre - spiega Francesco De Giovanni, presidente della I Municipalità - Per dieci giorni è stata spenta una parte della Riviera: via Bausan, piazzetta Ascensione, il quadrilatero a monte di Largo Pignatelli».Sono 70mila i punti di illuminazione di Napoli, e 60 gli operai di Citelum. Ma questo dato non spiega le recenti criticità. «L'80% dei guasti - dice l'assessore comunale Ciro Borriello, che ha la delega all'illuminazione urbana - si deve al maltempo, e all'acqua che si infiltra nei cunicoli o danneggia le cabine. Altre volte incidono il sovraccarico o la presenza di cantieri. I rapporti con Enel sono buoni, ma a volte bisogna aspettare l'intervento di Enel o le autorizzazioni per entrare in aree di cantiere (come a Chiaia in questi giorni). Se Enel non arriva a staccare l'elettricità, Citelum non può intervenire. E questo può rallentare le operazioni. Gli impianti sono molto vecchi: risalgono al Sessanta, quelli del centro hanno 50 anni. Oggi li stiamo efficientando con la sostituzione di motori e lampade. Siamo partiti dalle periferie: Scampia, Barra, Fuorigrotta. Entro due anni completeremo anche il centro. Sono stati stanziati 60 milioni di euro in 12 anni, un terzo di fondi comunali, un terzo dall'Ue e un terzo riguarda soldi risparmiati da un piano di efficientamento dell'illuminazione del 2008». Impianti vecchi, insomma, che le bufere feriscono facilmente.