Black-out di corrente al Vomero e a Chiaia. Ma non solo. Si tratta dei quartieri più colpiti negli ultimi giorni da improvvisi ammanchi e sbalzi di tensione elettrica. E subito sono partiti i reclami per richiedere il risarcimento danni per guasti subiti agli apparecchi elettronici ed elettrodomestici presenti nelle abitazioni.

Come tutelarsi in casi del genere? “Abbiamo ricevuto in questa settimana – ha dichiarato Carlo Claps, presidente di Aidacon Consumatori – un’infinità di telefonate da parte di cittadini e commercianti che chiedono consigli su come tutelarsi. Abbiamo verificato che in alcuni quartieri di Napoli si sono registrati black-out e che i danni dovuti ad ammanchi di corrente stanno portando alla rottura di elettrodomestici. A rispondere dei danni conseguenti a uno sbalzo di corrente sarà l’azienda che fornisce l’energia ma attenzione al contratto sottoscritto: spesso le società che erogano il servizio vi inseriscono nel contratto clausole le quali prevedono che a rispondere dei danni siano i distributori locali che si occupano del trasporto dell’energia al cliente, quindi vanno verificate attentamente le condizioni generali di contratto. Dopo, il consumatore dovrà presentare il reclamo per richiedere il rimborso: i siti dei gestori offrono un apposito modulo da compilare online, che va inviato via fax, raccomandata o Pec”.

E’ importante allegare al reclamo copia del contratto, indicare data e ora dell’evento, contattare un elettricista e far certificare il danno con una piccola relazione dell'intervento. Fondamentale è produrre foto dei danni e, in caso di sostituzione di elettrodomestici allegare la relativa fattura di acquisto del nuovo bene. Nel caso in cui sia possibile riparare i beni danneggiati bisogna chiedere a chi ha effettuato la riparazione di far inserire nella fattura che l'intervento si è reso necessario a causa dello sbalzo di tensione. Se a subire danni è stata un’attività commerciale, si potrà chiedere l’ulteriore danno economico subito a causa della sospensione dell’attività svolta. Il distributore o l’azienda che fornisce il servizio dovrà rispondere nel termine di 40 giorni dal ricevimento del reclamo, motivando la propria decisione, di accoglimento o di rigetto. Il consumatore, in caso di rigetto della domanda o di quantificazione dei danni non esaustiva, potrà invitare la controparte a conciliare oppure agire in giudizio per ottenere il giusto risarcimento.

