Sei pistole sono state sequestrate nel quartiere periferico di Miano, a Napoli, dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia Vomero; erano nascoste al di sopra di una tettoia di un condominio in via Liguria. Si tratta di 2 revolver di cui uno con matricola cancellata, 3 semiautomatiche 2 delle quali con matricola cancellata e una quarta semiautomatica risultata provento di furto. Tutte avevano cartucce nel serbatoio, erano pronte all'uso ed erano ben pulite. A due delle semiautomatiche, inoltre, era stato inserito un caricatore più lungo e capiente così che invece di 15 colpi avrebbero potuto spararne 25. Le armi sono state sequestrate in attesa di essere sottoposte per gli accertamenti al Racis di Roma.

Domenica 23 Giugno 2019, 11:08

