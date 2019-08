Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via SS. Apostoli, hanno notato due persone che si scambiavano una banconota da 20 euro ed un involucro di colore bianco. I poliziotti sono intervenuti riuscendo a bloccare uno dei due uomini che aveva nelle tasche dei pantaloni la banconota ricevuta poco prima e 7 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 18 grammi. L’uomo, Luis Lukindo, keniano di 57 anni, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Sabato 31 Agosto 2019, 18:33 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA