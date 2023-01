Napoli, blitz alla Duchesca: sequestrati migliaia di oggetti rubati o contraffatti

Blitz della Municipale di San Lorenzo, migliaia di oggetti rubati e contraffatti sequestrati nel mercato della Duchesca di Napoli.

Alle 10 di questa mattina è scattata l'operazione della Municipale che è intervenuta con un massiccio spiegamento di agenti e mezzi nei vicoletti che tagliano da piazza Mancini e corso Umberto.

Ben 38 uomini e 12 volanti. Una volta bloccate tutte le uscite gli agenti sono entrati nel mercato abusivo e hanno sequestrato centinaia di capi d'abbigliamento, occhiali, orologi e tanta altra merce di illecita provenienza. Molti venditori si sono dati alla fuga mentre gli agenti hanno riempito almeno tre furgoni e due auto della Municipale per portare via la merce da mandare al macero.

Sul posto oltre al capitano in carica Alfredo Marraffino anche il capitano Gaetano Frattini. Una collaborazione intensa poiché con questo blitz infatti i due capitani si danno il cambio alla guida della sezione San Lorenzo, tra le più difficili da gestire in una città come Napoli.