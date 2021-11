Napoli, blitz anti-contraffazione: sequestrati 3000 cd e dvd

Duchesca, scatta il blitz in via Santa Candida, in via Fazzini, in via Scherillo. In azione il gruppo di Contraffazione” della polizia locale, che ha sequestrato circa 3000 dvd e cd riprodotti illegalmente e privi del marchio Siae, oltre a 500 capi di abbigliamento contraffatto con loghi e marchi registrati dalle più note case produttrici italiane e straniere. Sulle attività è previsto un seminario formativo nazionale, rivolto alla Polizia locale, che si terrà il prossimo 25 novembre nella Camera di Commercio di Napoli.