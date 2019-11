Maxi sequestro dal valore di decine di migliaia di euro nel mercato rionale di Napoli est. È il colpo inferto al business della merce taroccata dalla polizia municipale dell'unità operativa Barra, San Giovanni, Ponticelli impegnata nell'operazione su via Califano, la strada che accoglie ogni lunedì e giovedì il mercato più florido e vasto della periferia orientale.



Nell'area che concentra circa 120 attività commerciali, regolarmente autorizzate e tassate, gli agenti comandati da Enrico Fiorillo hanno stanato decine di abusivi pronti a vendere merce contraffatta che riproduceva grandi marchi e griffe di lusso. Non solo, tra i chili di indumenti e scarpe sequestrati e sottratti al mercato tarocco, non è sfuggita ai poliziotti municipali, la manifattura di qualità che caratterizzava i falsi. Una grande quantità di merce infatti, era stata realizzata con estrema maestria ed era sistemata lungo le lenzuola poggiate in strada, in modo che i passanti potessero notare il falso di qualità che non sempre, nella compravendita abusiva, corrispondeva col prodotto venduto.



Merce falsificata di prima e seconda scelta, dunque, per lucrare ancora di più sul business tarocco. Il mega blitz dei poliziotti municipali è stato organizzato in due fasi, nella prima gli agenti hanno agito in borghese e con un'auto civetta, per intercettare i commercianti abusivi. Successivamente, sono intervenute anche le volanti e i poliziotti municipali in divisa che hanno gestito momenti di tensione provocati da alcuni tentativi di aggressione da parte degli abusivi, la maggior parte extracomunitari di origini africane che sono riusciti a scappare. In queste ore, I poliziotti municipali stanno completando gli inventari della merce sequestrata per inviarli in Procura e procedere alla loro distruzione.











