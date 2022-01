Napoli, blitz antidroga a Scampia: arrestato un pusher 19enne in possesso di hashish e marijuana

Ieri pomeriggio gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Andrea Pazienza hanno notato un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa nascosto tra gli scooter in sosta, l’ha ceduta ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 330 euro mentre, tra i motocicli parcheggiati, hanno rinvenuto un contenitore di plastica contenente 22 bustine con 30 grammi circa di marijuana e 6 stecche di hashish del peso di circa 21 grammi.

M.T., 19enne napoletano, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.