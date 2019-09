Mercoledì 18 Settembre 2019, 10:10

Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno ricevuto una denuncia per il furto di un martello demolitore asportato da un cantiere di via Jaime Pintor. I poliziotti, con l'ausilio del sistema di videosorveglianza, hanno individuato la persona introdottasi nel cantiere asportando l'attrezzo. L'uomo, E.N., 42enne napoletano, è stato denunciato per furto aggravato.