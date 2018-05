Napoli, blitz dei carabinieri nella movida di Bagnoli: due arresti e raffica di multe

Domenica 27 Maggio 2018, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due arresti per spaccio di droga e dieci parcheggiatori abusivi sanzionati. È il bilancio di controlli eseguiti dai carabinieri di Napoli a Bagnoli e Fuorigrotta nei luoghi della movida.A finire in manette due ragazzi di 19 e 21 anni, intercettati dai militari mentre percorrevano via Campegna, in direzione di Coroglio, in sella a uno scooter. Alla vista dei carabinieri, i due hanno accelerato e lanciato via un pacchetto di fazzoletti. Bloccati, sono stati perquisiti e trovati in possesso di 785 euro in contanti, mentre nel pacchetto che avevano gettato in strada sono stati rinvenuti tre involucri di cocaina. Al termine degli accertamenti per i due sono scattati gli arresti domiciliari per detenzione di droga ai fini di spaccio.In tutta la zona di via Coroglio e dell'istmo di Nisida sono stati, inoltre, contravvenzionati dieci parcheggiatori abusivi, tutti già noti alle forze dell'ordine.