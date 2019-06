Napoli, maxi blitz contro il contrabbando: sequestrati 28 chili di sigarette

Domenica 2 Giugno 2019, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2019 15:42

Nell’ambito delle attività per il controllo del territorio predisposte dalla polizia municipale di Napoli, al comando del generale Ciro Esposito, e finalizzate alla prevenzione e repressione della microcriminalità, è stata disposta e messa in campo un’ampia azione di contrasto alla vendita di sigarette di contrabbando.Personale della unità operativa polizia investigativa centrale è intervenuto nell’area del Borgo Sant’Antonio Abate effettuando il sequestro di circa 27 kg di sigarette prive del contrassegno dei Monopoli di Stato. Tre venditori ambulanti, alla vista degli agenti, hanno abbandonato le sigarette sui panchetti mobili dileguandosi nei vicoli adiacenti.Nella zona di piazza Nolana, in via Soprammuro, gli agenti della unità operativa tutela emergenze sociali e minori hanno sequestrato, a carico di ignoti, 72 pacchetti di sigarette di contrabbando di varie marche, per un totale di 1,44 kg, abbandonate su un banchetto dal venditore abusivo.Altri sequestri di sigarette di contrabbando, in altre zona della città, sono stati operati dagli uomini della unità operativa tutela ambientale. Gli agenti hanno sequestrato i banchetti di esposizione e recuperato le sigarette occultate. Uno dei responsabili dell’illecito commercio, a Chiaiano, in via Toscanella, nascondeva le sigarette in un foro della parete di tufo del muro di contenimento stradale. Un altro è stato sorpreso, in via Giovanni Antonio Campano, e gli sono stati sequestrati 42 pacchi di sigarette. Ai due contrabbandieri è stata applicata una sanzione di 5.000 euro ciascuno. Per i casi più gravi la sanzione è penale e i responsabili sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria.