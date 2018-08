Napoli, Edenlandia assediata dagli abusivi: blitz dei vigili, scattano sei denunce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 19 Agosto 2018, 22:55 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edenlandia di nuovo aperta, parcheggiatori da subito alla carica. Ne hanno beccati in flagranza 6, sorpresi mentre indirizzavano gli automobilisti, e incassavano il pagamento, nel viale che porta al parco gioco di recente riaperto e lungo viale Kennedy; per loro, e per gli altri 15 «colleghi» individuati durante i controlli, si prospetta il Dacur. L’operazione fa parte del quadro di servizi messi in campo dalla Polizia Municipale, che nel fine settimana ha setacciato le aree della movida e il rispetto delle normative su sale scommesse, occupazione di suolo pubblico e trasporti dedicati ai turisti.Gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia, insieme agli ausiliari Anm, hanno pattugliato le zone tra via Orsini, via Chiatamone, la Riviera di Chiaia, via Mergellina e viale Dohrn, fino a via Posillipo; 15 parcheggiatori abusivi sono stati multati e sono stati elevati 270 verbali per la sosta. A Fuorigrotta, su viale Kennedy è intervenuta l’unità operativa Motociclisti; i vigili in moto si sono dedicati ai posteggiatori che, già dal giorno dell’apertura, si sono piazzati nei paraggi pronti a intercettare le famiglie dirette al parco divertimenti. Ne sono stati verbalizzati e allontanati 6. Per tutti, in caso di reiterazione, arriverebbe il Dacur: divieto di accesso fino a 6 mesi per gli incensurati, fino a 2 anni per quelli che negli ultimi 5 anni hanno incassato una condanna, definitiva o in appello, per reati contro la persona o il patrimonio.