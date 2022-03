Napoli, blitz degli studenti per la pace: striscione contro la guerra fuori al liceo Mercalli

Quattro giovani, in piedi sul muretto. L'ultima sistemata prima di scendere sul marciapiede e verificare che lo striscione sia stato posizionato bene. Così è comparso il messaggio degli studenti del liceo scientifico Mercalli di Napoli. Lo striscione «Stop War» dallo sfondo con i colori della bandiera ucraina, è stato messo ieri sera all'esterno della scuola in via Andrea d'Isernia.

APPROFONDIMENTI L'INCONTRO Ucraina, incontro online tra Papa Francesco e il patriarca Kirill:... LE ANTICIPAZIONI Ucraina, il piano di pace in 15 punti: dal cessate il fuoco alla... MOSCA Putin: «In Donbass un genocidio, l'Ucraina avrà...

Un messaggio per la pace e contro la guerra che corona un'iniziativa presa dal prestigioso istituto napoletano. «I ragazzi e i docenti hanno voluta dare un piccolo segnale - ha spiegato il vice preside Pasquale Cava - Siamo contro le guerre, contro la violenza perpetrata nei confronti degli ucraini e contro quella messa in atto nei confronti dei cittadini russi che si stanno opponendo in questi giorni alle politiche del proprio governo».

L'iniziativa è nata dopo un comitato studentesco che ha avuto luogo lo scorso venerdì. In quell'occasione è stato aperto un osservatorio permanente che avrà il compiuto di mettere in cantiere altri progetti e proposte, come ad esempio, una raccolta fondi in collaborazione con la Caritas diocesana. «Durante il comitato siamo stati in contatto via Zoom con l'associazione 'Viaggio della solidarietà' - ha raccontato il professore Cava - È un'organizzazione che si sta occupando di trasportare i profughi ucraini. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo provveduto a raccogliere e inviare beni di prima necessità».

Ma non è l'unica iniziativa alla quale il liceo Mercalli parteciperà: «Avremo momenti di formazione attraverso il progetto d'istituto Ptof 2021-2022 - ha affermato il vicepreside - e ci stiamo organizzando per far parte della marcia straordinaria per la pace che si terrà tra Assisi e Perugia il prossimo aprile. Ma stiamo preparando tante altre attività delle quali l'istituto sarà protagonista».