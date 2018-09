Giovedì 27 Settembre 2018, 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione alto impatto in corso nel quartiere Forcella di Napoli. Dalle prime luci dell'alba gli uomini dell'Ufficio prevenzione generale e del reparto prevenzione crimine Campania, con l'ausilio dei cinofili, sono in azione per stanare pregiudicati e rinvenire droga e armi.